Мотоциклист сбил троих пешеходов

В ночь на субботу, 5 августа, авария произошла на строящейся дороге технопарка Ворсино.
По предварительным данным ГИБДД, мотоциклист на «Ямахе» выехал на встречную полосу, сбил троих пешеходов, находившихся на проезжей части, и врезался в автомобиль «Киа Спектра».
Предполагаемому виновнику 26 лет. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом руки.
У пешеходов – мужчин 24, 25 и 52 лет – переломы рук и ног. Они также госпитализированы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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