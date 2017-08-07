Мотоциклист сбил троих пешеходов

В ночь на субботу, 5 августа, авария произошла на строящейся дороге технопарка Ворсино.

По предварительным данным ГИБДД, мотоциклист на «Ямахе» выехал на встречную полосу, сбил троих пешеходов, находившихся на проезжей части, и врезался в автомобиль «Киа Спектра».

Предполагаемому виновнику 26 лет. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом руки.

У пешеходов – мужчин 24, 25 и 52 лет – переломы рук и ног. Они также госпитализированы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.