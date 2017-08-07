2-летний мальчик выпал из окна в Боровске

Около 15:00 в пятницу, 4 августа, в Боровске 2-летний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже.
Малыш попал в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное. Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.
- По предварительным данным, мальчик играл в комнате с малолетней сестрой, подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу, - рассказали нам 7 августа в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мать детей в это время также находилась в квартире, готовила еду на кухне, отец был на работе. В ходе проверки выяснено, что жилищно-бытовые условия жизни детей нормальные, семья полная, характеризуется положительно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
|
Мотоциклист сбил троих пешеходов 07.08.2017 11:47
Женщина утонула на выходных 07.08.2017 11:09
7-летний мальчик пытался угнать автомобиль 07.08.2017 09:07
Дом полыхал несколько часов на улице Тульской 07.08.2017 08:46
Дерево рухнуло на тротуар возле детского сада 06.08.2017 09:38
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: