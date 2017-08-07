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2-летний мальчик выпал из окна в Боровске

07.08.2017 11:23 1 573 Дмитрий Ивьев
2-летний мальчик выпал из окна в Боровске

Около 15:00 в пятницу, 4 августа, в Боровске 2-летний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже.

Малыш попал в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное. Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.

- По предварительным данным, мальчик играл в комнате с малолетней сестрой, подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу, - рассказали нам 7 августа в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мать детей в это время также находилась в квартире, готовила еду на кухне, отец был на работе. В ходе проверки выяснено, что жилищно-бытовые условия жизни детей нормальные, семья полная, характеризуется положительно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.


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Тэги: происшествие дети

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