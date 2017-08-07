Женщина утонула на выходных

В воскресенье, 6 августа, в Людиново утонула 54-летняя женщина. Трагический случай произошёл на реке Болве.

Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, погибшая пошла купаться на реку с подругой. По предварительным данным, женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Проверка сейчас продолжается.