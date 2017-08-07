7-летний мальчик пытался угнать автомобиль

На днях в Бабынино на стоянке попытались угнать авто. Машина проехала всего несколько метров. После этого злоумышленник скрылся, прихватив магнитолу.

- Владелец транспортного средства пояснил, что оставил свой автомобиль с незапертыми дверьми, ключи находились в замке зажигания, - сообщила 6 августа пресс-служба УМВД по Калужской области.

Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что в машину залез 7-летний мальчик. Ребёнок признался в содеянном и вернул магнитолу.

В отношении мамы и папа мальчика за не исполнение родительских обязанностей составлен административный протокол.

Ребёнок взят на контроль органов профилактики Бабынинского района.