7-летний мальчик пытался угнать автомобиль

На днях в Бабынино на стоянке попытались угнать авто. Машина проехала всего несколько метров. После этого злоумышленник скрылся, прихватив магнитолу.
- Владелец транспортного средства пояснил, что оставил свой автомобиль с незапертыми дверьми, ключи находились в замке зажигания, - сообщила 6 августа пресс-служба УМВД по Калужской области.
Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что в машину залез 7-летний мальчик. Ребёнок признался в содеянном и вернул магнитолу.
В отношении мамы и папа мальчика за не исполнение родительских обязанностей составлен административный протокол.
Ребёнок взят на контроль органов профилактики Бабынинского района.
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