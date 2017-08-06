Дерево рухнуло на тротуар возле детского сада

В ночь на субботу, 5 августа, во время грозы на улице Тульской в Калуге упало старое дерево. Инцидент произошёл у забора детского сада №84.
Фотографию в социальной сети Facebook выложила калужанка Ольга Сергеева. По её словам, внутри ствол абсолютно сухой.
К счастью, в результате падения дерева никто не пострадал.
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