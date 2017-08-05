В Калуге полицейская машина столкнулась с «Ладой» - пострадал ребёнок

Около 13:30 в субботу, 5 августа, на перекрёстке улиц Вагонной и Луговой в Калуге столкнулись полицейский УАЗ и «Лада». После этого «девятка» врезалась в столб.
Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, в аварии пострадали две пассажирки «Лады» - 8-летняя девочка и 54-летняя женщина. Их доставили в больницу.
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Пока не сообщается, кто из водителей стал виновником.
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