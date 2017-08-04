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23-летняя девушка утонула в калужской реке

04.08.2017 16:02 3 568 Елена Французова
23-летняя девушка утонула в калужской реке

В среду, 2 августа, около 18:00 в реке Ресса - в месте впадения её в Угру в Юхновском районе - утонула 23-летняя москвичка.

- По предварительным данным, девушка приехала отдохнуть на водоем с друзьями и не справилась с сильным течением. Отдыхающие пытались спасти потерпевшую, но им это не удалось, - сообщает 4 августа калужское региональное управление Следственного комитета.

Напомним, что это третий утопленник за неделю. 15-летний школьник утонул в озере недалеко от Яченского водохранилища в Калуге. А 22-летний мужчина - в деревне Новоскаковское.

По данным фактам проводятся проверки, все обстоятельства происшествий устанавливаются.


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Тэги: происшествие

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