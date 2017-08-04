23-летняя девушка утонула в калужской реке

В среду, 2 августа, около 18:00 в реке Ресса - в месте впадения её в Угру в Юхновском районе - утонула 23-летняя москвичка.
- По предварительным данным, девушка приехала отдохнуть на водоем с друзьями и не справилась с сильным течением. Отдыхающие пытались спасти потерпевшую, но им это не удалось, - сообщает 4 августа калужское региональное управление Следственного комитета.
Напомним, что это третий утопленник за неделю. 15-летний школьник утонул в озере недалеко от Яченского водохранилища в Калуге. А 22-летний мужчина - в деревне Новоскаковское.
По данным фактам проводятся проверки, все обстоятельства происшествий устанавливаются.
|
Обнинскую семейную пару спасли в Крымских горах 04.08.2017 14:29
Две «Газели» и «четвёрка» разбились на Киевской трассе 04.08.2017 11:33
22-летний парень утонул в карьере 04.08.2017 10:39
Полицейские скрутили калужанина, бившегося головой о машину 03.08.2017 17:12
Две женщины из Калуги пострадали при взрывах в Абхазии 03.08.2017 17:04
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: