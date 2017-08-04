Обнинскую семейную пару спасли в Крымских горах

В четверг, 3 августа, в Крымских горах была спасена семейная пара из Обнинска.

- Мужчина и женщина, совершая туристическую прогулку между горой Караул-Оба и Царским пляжем, перепутали тропы и оказались на труднодоступном участке, откуда самостоятельно спуститься не смогли, - сообщает ГУ МЧС по республике Крым.

Спасатели обнаружили чету на склоне скалы Три монаха.

- Посредством альпинистского снаряжения пострадавшие были поочередно эвакуированы из труднодоступного места. В медицинской помощи они не нуждались, - сообщает МЧС.

Фото: ГУ МЧС по республике Крым.