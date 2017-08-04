Обнинскую семейную пару спасли в Крымских горах

В четверг, 3 августа, в Крымских горах была спасена семейная пара из Обнинска.
- Мужчина и женщина, совершая туристическую прогулку между горой Караул-Оба и Царским пляжем, перепутали тропы и оказались на труднодоступном участке, откуда самостоятельно спуститься не смогли, - сообщает ГУ МЧС по республике Крым.
Спасатели обнаружили чету на склоне скалы Три монаха.
- Посредством альпинистского снаряжения пострадавшие были поочередно эвакуированы из труднодоступного места. В медицинской помощи они не нуждались, - сообщает МЧС.
Фото: ГУ МЧС по республике Крым.
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