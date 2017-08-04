Две «Газели» и «четвёрка» разбились на Киевской трассе

В ночь на четверг, 3 августа, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошла авария с участием двух «Газелей» и автомобиля ВАЗ 2104.
По предварительным данным ГИБДД, около 4:45 22-летний водитель грузовой «Газели» ехал со стороны Калуги и врезался в остановившийся фургон. После этого машина предполагаемого виновника отлетела в попутную «четвёрку».
В больницу с ушибами попал водитель грузовой «Газели». У 54-летнего автомобилиста из ВАЗа перелом бедренной кости.
Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
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