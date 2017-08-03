Полицейские скрутили калужанина, бившегося головой о машину

В среду, 2 августа, в дежурную часть полиции позвонили калужане, которые сообщили, что на улице Клюквина неадекватно себя ведёт один из автомобилистов.
- Стражи порядка обнаружили автомобиль, лобовое стекло в котором было разбито, из отверстия торчали ноги мужчины, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Полицейские достали его из автомобиля. Сначала мужчина стал извиняться, заявив, что с ним всё в порядке. А потом стал биться головой об автомобиль. Стражем порядка пришлось его скрутить, надеть наручники и вызвать «скорую».
Мужчину госпитализировали. Врачи сообщили, что у него отравление. Чем именно он отравился, станет известно позже.
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