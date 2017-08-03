Две женщины из Калуги пострадали при взрывах в Абхазии

Министерство здравоохранения Абхазии в четверг опубликовало список россиян, которые пострадали во время взрывов на складе боеприпасов в среду 3, августа, в селе Приморском.

Среди пострадавших 33 туриста из разных российских городов: Воронежа, Иваново, Балашихи, Чудова, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Тольятти, Ижевска, Самары, Красногорска, Москвы, Валуйки, Якутска, Подольска, Оренбурга. Также в списке две жительницы Калуги – Эльмира Топовал и Элмира Шаповал.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов пострадали 64 человека, 27 из них были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются 16 человек, в том числе трое детей. По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, в результате ЧП пострадали также четыре абхазских спасателя. Один из них получил осколочные ранения, у трех - сильная контузия.

Кроме того, в результате взрывов накануне погибли две туристки из Санкт-Петербурга. Следствие по факту ЧП ведет военная прокуратура Абхазии.