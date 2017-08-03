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«Рено» влетел в «семёрку» - пострадали двое

03.08.2017 15:22 1 511 Елена Французова
«Рено» влетел в «семёрку» - пострадали двое

В среду, 2 августа, около 7 утра в районе Белоусово произошло ДТП.

- По предварительной информации, 30-летний водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Серпухова, въехал в остановившуюся при повороте налево «cемёрку», - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Пострадали пассажиры «Жигулей». 60-летнего и 52-летнего мужчин госпитализировали в районную больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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