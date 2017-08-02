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Машину пропавшего мужчины нашли в лесу

02.08.2017 14:20 2 2862 Дмитрий Ивьев
Машину пропавшего мужчины нашли в лесу

Как мы уже рассказывали, в конце июня в Малоярославецком районе пропал 51-летний Геннадий МАРЧУК. Он уехал из дома на своём автомобиле «Мицубиси Паджеро» в неизвестном направлении. В среду, 2 августа, калужское региональное управлении Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту пропажи человека.

По информации СК, в июле в 15 километрах от дома Геннадия Марчука в лесу нашли его машину.

- Мы рассматриваем различные версии исчезновения мужчины, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на отработку выдвинутых версий, - отмечают следователи. - До настоящего времени местонахождение пропавшего неизвестно.

Приметы:

  • рост 160 см,
  • телосложение полное,
  • волосы темные,
  • имеет теменную лысину,
  • глаза голубые,
  • был одет, предположительно, в рабочий комбинезон.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефону 02.


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Тэги: происшествие геннадий марчук

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