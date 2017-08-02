«Лада» загорелась после аварии

Днём во вторник, 1 августа, на дороге между Козельском и Ульяново вылетел в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ 2115. За рулём находилась 43-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, автомобилистка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, а затем в левый кювет. После опрокидывания машина загорелась.

С места аварии пострадавшую женщину отвезли в реанимацию больницы в Козельске. Информация о её состоянии уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.