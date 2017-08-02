Женщина впала в кому после аварии на Тарутинской

Во вторник, 1 августа, около 22:00 в Калуге на улице Тарутинской произошло ДТП.

Водитель Chevrolet Lacetti сбил 47-летнюю женщину на перекрёстке улиц Тарутинской и Вагонной.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

- По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в областную больницу. Женщина впала в кому и была переведена в реанимацию.