«Додж» подбил «Фольксваген» калужан

Днём в понедельник, 31 июля, в Белгородской области на дороге Белгород – Павловск в аварию попали жители Калужской области.
По данным местной полиции, 28-летний мужчина за рулём «Додж Калибер» при проезде перекрестка неравнозначных дорог не пропустил «Фольксваген Поло» под управлением 52-летнего калужанина.
В аварии пострадали три пассажира «Фольксвагена»: 42-летняя женщина, 20-летняя девушка и 14-летний подросток. Также за помощью к врачам обратилась 35-летняя пассажирка «Доджа».
Фото: УМВД по Белгородской области.
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