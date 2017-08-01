Грузовик с песком перевернулся возле Гагаринского моста

Вечером в понедельник, 31 июля, на развязке у Гагаринского моста перевернулся грузовик с песком.
- На развязке грузовик поворачивал в карман на Правый берег и заглох, - сообщила очевидец в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». - За ним ехали мы с мужем. После того как он заглох, покатился назад прямо на нас. Слава богу, муж быстро сообразил, дал газу, и мы еле-еле протиснулись между отбойником и грузовиком. Самосвал, груженный песком, скатился вниз и перевернулся.
В УГИБДД по Калужской области нам рассказали, что в аварии не было пострадавших.
Фото: «Калуга жесть».
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