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Грузовик с песком перевернулся возле Гагаринского моста

01.08.2017 12:59 9 1896 Дмитрий Ивьев
Грузовик с песком перевернулся возле Гагаринского моста

Вечером в понедельник, 31 июля, на развязке у Гагаринского моста перевернулся грузовик с песком.

- На развязке грузовик поворачивал в карман на Правый берег и заглох, - сообщила очевидец в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». - За ним ехали мы с мужем. После того как он заглох, покатился назад прямо на нас. Слава богу, муж быстро сообразил, дал газу, и мы еле-еле протиснулись между отбойником и грузовиком. Самосвал, груженный песком, скатился вниз и перевернулся.

В УГИБДД по Калужской области нам рассказали, что в аварии не было пострадавших.

Фото: «Калуга жесть».


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