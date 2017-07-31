Во дворе многоэтажки нашли тело подростка

В понедельник, 31 июля, около 5 утра в Обнинске во дворе многоэтажки на улице Энгельса нашли тело 17-летнего юноши.

Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

- Опрашиваются родители и близкие подростка. Выясняются условия жизни, - добавляют в СК.

Фото: Александр НЕФЁДОВ.