«Хендай» сгорел на Киевской трассе

В воскресенье, 30 июля, в полночь произошло ДТП на 87 километре трассы М3 «Украина».
- По предварительной информации, водитель МАЗ, двигаясь из Калуги в сторону Москвы, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу Hyundai Solaris, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
В результате аварии пострадали три человека – пассажиры легковушки. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. После столкновения Hyundai Solaris загорелся.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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