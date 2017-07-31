«Хендай» сгорел на Киевской трассе

В воскресенье, 30 июля, в полночь произошло ДТП на 87 километре трассы М3 «Украина».

- По предварительной информации, водитель МАЗ, двигаясь из Калуги в сторону Москвы, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу Hyundai Solaris, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

В результате аварии пострадали три человека – пассажиры легковушки. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. После столкновения Hyundai Solaris загорелся.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.