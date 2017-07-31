Ребёнок пострадал в аварии под Калугой

Днём в воскресенье, 30 июля, на дороге между Киевской трассой и селом Льва Толстого KIA Picanto столкнулся с грузовиком Volvo. На этом участке в последние дни проходят ремонтные работы.

По предварительным данным ГИБДД, автомобилистка за рулём легковушки не учла дистанцию и «догнала» большегруз. Машины двигались со стороны Калуги.

В «Киа» пострадал 12-летний пассажир. Мальчика отвезли в больницу в Анненки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.