Пропал 34-летний мужчина

В пятницу, 28 июля, в Кондрово ушёл из дома и не вернулся 34-летний Денис КОТКОВЕЦ. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Был одет в голубые джинсы с потёртостями, клетчатую рубашку с коротким рукавом оранжевого цвета, белые кроссовки. С собой у мужчины были документы.
Если кто-то что-либо знает о пропавшем, звоните по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.
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