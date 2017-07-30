Пропал 34-летний мужчина

В пятницу, 28 июля, в Кондрово ушёл из дома и не вернулся 34-летний Денис КОТКОВЕЦ. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 178 см,

Телосложение: xудощавое,

Цвет глаз: серо-голубые,

Волосы: русые.

Был одет в голубые джинсы с потёртостями, клетчатую рубашку с коротким рукавом оранжевого цвета, белые кроссовки. С собой у мужчины были документы.

Если кто-то что-либо знает о пропавшем, звоните по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.