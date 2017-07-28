Мотоциклист перевернулся в Дзержинском районе

Днём в четверг, 27 июля, на дороге между Кондрово и деревней Галкино в Дзержинском районе в аварию попал 43-летний мотоциклист.

По предварительным данным ГИБДД, мужчина двигался на ЗИД 200 в сторону Кондрово, съехал на правую обочину и перевернулся.

У пострадавшего мотоциклиста ушибы и ссадины.

Фото: УГИБДД по Калужской области.