Пропавшего мужчину нашли в овраге

В Сухиничах полицейские помогли найти 80-летнего мужчину, который ушёл на прогулку и не вернулся. В дежурную часть обратилась дочь пропавшего.
- Пенсионера удалось найти в течение часа, он лежал в овраге, - рассказали нам в пятницу, 28 июля, в УМВД по Калужской области. - Мужчине стало плохо, и он не смог самостоятельно добраться до дома. Связаться с родственниками не представилось возможным, так мобильная связь в указанном месте отсутствовала.
В настоящий момент состояние здоровья мужчины удовлетворительное, подчеркнули в полиции.
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