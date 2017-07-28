«Хендай» вылетел в кювет во Мстихино

Утром в четверг, 28 июля, на дороге между Мстихино и Резванью в Калуге вылетел в кювет автомобиль Hyundai Trajet.
По предварительным данным ГИБДД, за рулём находилась 36-летняя женщина, которая не справилась с управлением.
У автомобилистки черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.
Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
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