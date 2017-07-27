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Полиция ищет свидетелей четырёх аварий, в которых сбили пешеходов

27.07.2017 13:23 0 185 Дмитрий Ивьев
Полиция ищет свидетелей четырёх аварий, в которых сбили пешеходов

Дорожная полиция Калуги в среду, 26 июля, объявила о поисках очевидцев четырёх аварий, произошедших в областном центре в этом году. Во всех случаях пострадали пешеходы. И во всех случаях водители скрылись с места происшествия. Их сейчас ищут.

9 марта в 17:30 мужчину сбили возле дома №7 по улице Ленина.

На улице Московской у дома №277а ещё одного мужчину сбили 29 марта в 14:16.

Женщина попала под колёса, предположительно, Nissan X-Trail 31 марта в 8:20 у дома №157 по улице Баррикад.

Очевидцев данных происшествий просят обращаться в ОГИБДД по телефону 764-051 (доб.107).

Ещё одна авария произошла 25 июня в 23:00 на улице Тепличной возле дома №7. Там сбили женщину. По этому ДТП можно звонить по телефонам 547-534, 547-888 или 128.


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Тэги: дтп происшествие

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