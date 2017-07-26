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Пять человек пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Жигулей»

26.07.2017 14:05 4 2540 Елена Французова
Пять человек пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Жигулей»

Около 9 утра в среду, 26 июля, в Боровском районе на трассе М3 «Украина» столкнулись микроавтобус «Мерседес» и «Жигули».

По предварительной информации калужской полиции, водитель «Мерседеса» ехал со стороны Калуги и допустил столкновение с «семёркой». Легковушка в этот момент поворачивала налево. От удара микроавтобус съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель «Жигулей» и четыре пассажира «Мерседеса». У одного из мужчин сломано бедро, у остальных - ушибы.

- В результате происшествия проезжая часть была частично перекрыта, - отмечают в УМВД по Калужской области. - На месте работал экипаж ДПС и осуществлял распорядительно-регулировочные действия. Через полчаса после совершения ДТП транспортные средства с проезжей части были убраны, движение восстановлено.

Фото: УМВД и ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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