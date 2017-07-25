Больше 100 человек ищут в лесу 8-летнего мальчика

В понедельник, 24 июля, в районе брянского посёлка Глаженка недалеко от границы с Калужской областью во время прогулки пропал 8-летний Кирилл ПЕТРУХИН.
Поиски продолжаются уже около суток. Как сообщает отряд «Лиза Алерт Калуга», лес прочёсывает более 100 человек. Однако есть необходимость в дополнительных добровольцах. Желающие помочь могут обращаться к Надежде по телефону +79803354120.
Приметы мальчика:
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Был одет в синюю футболку с красно-желтым рисунком на груди, серые шорты, серые босоножки. С собой у Кирилла был велосипед синего цвета.
Все, кто что-либо знают о пропавшем, могут звонить по телефонам 102 или 8 800 700 54 52.
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