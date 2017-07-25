155 боеприпасов нашли в лесу

В прошедшее воскресенье, 23 июля, в лесу рядом с урочищем Широковка Думиничского района нашли 155 боеприпасов времён Великой отечественной войны.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, сапёры на месте уничтожили взрывоопасные предметы.

Спасатели напоминают, что при обнаружении боеприпасов необходимо тут же обратиться по телефонам 102 ,02 или 112.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.