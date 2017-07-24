«Тойота» врезалась в бетономешалку

На дороге между Киевской трассой и деревней Афанасово Малоярославецкого района днём в пятницу, 21 июля, произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Тойоты» врезался в бетономешалку «Мерседес», ехавшую впереди и готовившуюся повернуть налево.
Пассажирка легковушки попала в больницу со сломанным пальцем.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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