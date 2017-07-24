В Калуге сбили 11-летнего велосипедиста

В пятницу, 21 июля, около 16:00 в районе дома № 11/1 по улице Огарёва произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель «Рено», двигаясь по улице Огарева в сторону Рылеева, на нерегулируемом перекрестке сбил велосипедиста, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

11-летний мальчик переезжал проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Школьник попал в детскую областную больницу с многочисленными ушибами.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.