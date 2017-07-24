На сквере Мира водитель протаранил ограждение

Днём в понедельник, 24 июля, на кольце вокруг сквера Мира в Калуге произошла авария, после которой одна из машин протаранила ограждение и выехала на газон.
- Машина служебная, водиле джипа влетит конкретно, пьяный + врезался в зад легковушки, где находились дети + снес ограду + пытался удрать, - написал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Александр Малков. - Ему грозит лишение прав, штраф, 15 суток.
Фото: «Калуга жесть».
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