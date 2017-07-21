«Мицубиси» сбил женщину под Калугой

Около 19:10 в четверг, 20 июля, под Калугой «Мицубиси Аутлендер» сбил 39-летнюю женщину.

По предварительным данным ГИБДД, автомобиль двигался по дороге Резвань - Воротынск со стороны Калуги.

Пострадавшую отвезли в больницу с ушибами.