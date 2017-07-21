Несколько улиц затопило в Калуге

Днём в пятницу, 21 июля, после ливня в Калуге затопило несколько улиц. Огромные лужи образовались, в частности, на проезжей части улиц Моторной, Грабцевского шоссе.

Основной удар стихии пришёлся на северо-восточную часть города. В центре осадки были небольшими.

Потоп на Грабцевском шоссе.

Улица Моторная.

Из-за больших луж остановились троллейбусы.

Грабцевское шоссе.

Фото и видео: Дмитрий Орлов, «Калуга за рулем».