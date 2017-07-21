Несколько улиц затопило в Калуге

Днём в пятницу, 21 июля, после ливня в Калуге затопило несколько улиц. Огромные лужи образовались, в частности, на проезжей части улиц Моторной, Грабцевского шоссе.
Основной удар стихии пришёлся на северо-восточную часть города. В центре осадки были небольшими.
Потоп на Грабцевском шоссе.
Улица Моторная.
Из-за больших луж остановились троллейбусы.
Грабцевское шоссе.
Фото и видео: Дмитрий Орлов, «Калуга за рулем».
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