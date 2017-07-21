КамАЗ смял ограждение на Правом берегу

Утром в пятницу, 21 июля, Тульском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием «Лады» и КамАЗа.
По сообщениям очевидцев, водитель «Лады» притормозил, и его «догнал» КамАЗ. Чтобы избежать более сильного удара, водитель большегруза вырулил в ограждение.
Точные данные по аварии сейчас выясняются.
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