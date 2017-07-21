«Ниссан» врезался в столб в Калуге

Днём в четверг, 20 июля, у дома №31 по улице Постовалова 54-летний мужчина за рулём Nissan Almera не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщает УГИБДД по Калужской области, у автомобилиста рвано-ушибленная рана верхней губы. Врачи после осмотра отпустили его домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.