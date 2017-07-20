Девушку спасли на мосту

В среду, 19 июля, в Сухиничах сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли несовершеннолетнюю девушку на железнодорожном мосту.

- Проезжая по железнодорожному мосту, правоохранители обратили внимание на девушку, которая перелезла через перила и намеревалась спрыгнуть, - рассказали в четверг, 20 июля, в управлении Росгвардии по Калужской области. - Не раздумывая, сотрудники выскочили из служебной машины и схватили девушку за руки и одежду, после чего вытащили на мост.

Девушку передали работникам «Скорой помощи».