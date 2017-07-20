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Полицейские сутки искали заблудившегося в лесу грибника

20.07.2017 14:55 3 1057 Оксана КОЛОСОВА
Полицейские сутки искали заблудившегося в лесу грибника

ЧП произошло 18 июля в Людиновском районе. 60-летний мужчина отправился утром в лес за грибами и пропал. Его мобильный телефон был не доступен.

- В дежурную часть МОМВД России «Людиновский» обратилась супруга грибника. Женщина очень переживала за состояние здоровья мужа, так как он ушёл в лес без лекарств, которые ему необходимо принимать строго по часам, - сообщает пресс-служба областного УМВД в четверг, 20 июля. – На поиск мужчины был ориентирован личный состав межрайонного отдела полиции и сотрудники спасательной службы.

Около 21:00 пенсионер вышел на связь с полицейскими и сообщил, что идёт по лесной дороге, но где именно, пояснить не может. Также мужчина сказал, что у него разряжается телефон.

Поиски грибника продолжались всю ночь. Представители оперативных служб использовали мегафоны, включали специальные шумовые и звуковые сигналы. Однако на связь пенсионер больше не выходил. Его нашли днём 19 июля в лесном массиве Дядьковского района Брянской области. За сутки грибник прошёл порядка 15 километров.

Мужчина чувствует себя хорошо. Полицейские отвезли его домой и посоветовали в следующий раз брать с собой навигатор и необходимые лекарственные препараты.


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Тэги: происшествие

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