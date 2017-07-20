Маршрутка и «Фольксваген» столкнулись в Обнинске

Микроавтобус «Фиат» и «Фольксваген Гольф» столкнулись утром в четверг, 20 июля, на пересечении улиц Калужской и Энгельса в Обнинске.

По предварительным данным, маршрутка выехала на красный сигнал светофора. После столкновения оба автомобиля вылетели на газон.

Пострадали два пассажира – один из микроавтобуса, другой – из легковушки. Информация об их состоянии уточняется.

Фото: «Типичный Обнинск».