Водитель «Инфинити» погиб на калужской трассе

В ночь на среду, 19 июля, в Жуковском районе на трассе А108 погиб 41-летний мужчина.

По предварительным данным, автомобилист за рулём Infiniti QX56 ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова и вылетел на встречную полосу прямо под фуру.

47-летний водитель большегруза отделался ушибом.

Фото: УГИБДД по Калужской области.