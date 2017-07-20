Водитель «Инфинити» погиб на калужской трассе

В ночь на среду, 19 июля, в Жуковском районе на трассе А108 погиб 41-летний мужчина.
По предварительным данным, автомобилист за рулём Infiniti QX56 ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова и вылетел на встречную полосу прямо под фуру.
47-летний водитель большегруза отделался ушибом.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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