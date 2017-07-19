Троллейбус насмерть сбил мужчину в Калуге

Днём в среду, 19 июля, на улице Московской в Калуге в районе дома №104 под троллейбус попал мужчина. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
По предварительным данным, троллейбус двигался в сторону Московской площади, а мужчина пересекал проезжую часть не по переходу.
- Он попал под троллейбус, который выполнял опережение поворачивающей «Газели», - пишут очевидцы в группе «Калуга жесть».
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