198 боеприпасов взорвали в Калужской области

В Ульяновском районе рядом с деревней Кутково в понедельник, 17 июля, обнаружен схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Мины, гранаты и артиллерийские снаряды находились в лесу.

Как расказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, боеприпасы уничтожены группой разминирования на месте обнаружения.