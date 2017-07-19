198 боеприпасов взорвали в Калужской области

В Ульяновском районе рядом с деревней Кутково в понедельник, 17 июля, обнаружен схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Мины, гранаты и артиллерийские снаряды находились в лесу.
Как расказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, боеприпасы уничтожены группой разминирования на месте обнаружения.
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