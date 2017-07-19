Кран опрокинулся на улице Билибина

В среду, 19 июля, на улице Билибина в Калуге рядом с новостройкой опрокинулся кран. Фото очевидцы выложили в соцсети «ВКонтакте».
Стрелой повреждён фасад строящегося дома.
Фото: «Калуга за рулём».
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