Кран опрокинулся на улице Билибина

В среду, 19 июля, на улице Билибина в Калуге рядом с новостройкой опрокинулся кран. Фото очевидцы выложили в соцсети «ВКонтакте».

Стрелой повреждён фасад строящегося дома.

Фото: «Калуга за рулём».