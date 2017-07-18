В Калуге пропала 60-летняя женщина

Во вторник, 18 июля, поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже в Калуге 60-летней Татьяны Алексеевны ВЕСЕЛОВОЙ.
Она ушла из дома в неизвестном направлении и не выходит на связь. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.
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