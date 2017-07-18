В Калуге пропала 60-летняя женщина

Во вторник, 18 июля, поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже в Калуге 60-летней Татьяны Алексеевны ВЕСЕЛОВОЙ.

Она ушла из дома в неизвестном направлении и не выходит на связь. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост – 160 см,

Шрам под подбородком,

Плотное телосложение,

Бордовые волосы,

Зеленовато-желтые глаза,

Была одета в светлую вязаную кофту и чёрные штаны.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.