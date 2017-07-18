Труп женщины нашли в Калуге

В одной из квартир в Калуге в прошедшую пятницу, 14 июля, найден труп 67-летней женщины с телесными повреждениями. Об этом во вторник, 18 июля, нам рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучается личность калужанки, - говорят в СК. - По изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием проверяются различные версии произошедшего.
Ранее в соцсетях калужане писали, что погибшая работала врачом. У неё обнаружены два ножевых ранения, сообщила в группе «Калуга жесть» Кристина Богданова.
Фото: СК по Калужской области.
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