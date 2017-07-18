Главная > Новости > Происшествия

Труп женщины нашли в Калуге

18.07.2017 14:22 0 3021 Дмитрий Ивьев
Труп женщины нашли в Калуге

В одной из квартир в Калуге в прошедшую пятницу, 14 июля, найден труп 67-летней женщины с телесными повреждениями. Об этом во вторник, 18 июля, нам рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучается личность калужанки, - говорят в СК. - По изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием проверяются  различные версии произошедшего.

Ранее в соцсетях калужане писали, что погибшая работала врачом. У неё обнаружены два ножевых ранения, сообщила в группе «Калуга жесть» Кристина Богданова.

Фото: СК по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калуге пропала 60-летняя женщина 18.07.2017 15:33

Под Калугой нашли мешки с салом и курицей 18.07.2017 12:52

Подросток разбил чужой скутер 18.07.2017 10:15

40-летний мужчина утонул в Протве 18.07.2017 08:47

В центре Калуги сгорела старая двухэтажка 17.07.2017 17:03

18.07.2017 13:30 282 2
18.07.2017 11:56 498 6
18.07.2017 09:57 493 5
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 23 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 20 июля, 18:00
Концерт "Летнее диско"
Гостиные ряды
ср 26 июля, 18:00
Концерт "Как упоительны в России вечера"
Гостиные ряды
чт 27 июля, 18:00
Концерт "Краски лета"
Гостиные ряды
пт 28 июля, 18:00
Концерт "Старые песни о главном"
Гостиные ряды

Кино

Сказ о Петре и Февронии
Человек-паук: Возвращение домой
Планета обезьян: Война
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Новости компаний

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» призывает калужан соблюдать правила электробезопасности

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

"Ростелеком" предлагает разгадать тайну

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57