Два ребёнка пострадали в аварии под Калугой

Днём в воскресенье, 16 июля, на дороге между Калугой и Ферзиково столкнулись ВАЗ 21065 и Hyundai Santa Fe.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Жигулей» ехал со стороны Ферзиково, вылетел на встречку и врезался в иномарку.
Пострадали три человека, находившихся в «Хендае». У 59-летней женщины, а также пассажирок 10 и 5 лет ушибы и ссадины.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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