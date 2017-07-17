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Два ребёнка пострадали в аварии под Калугой

17.07.2017 16:57 2 1346 Дмитрий Ивьев
Два ребёнка пострадали в аварии под Калугой

Днём в воскресенье, 16 июля, на дороге между Калугой и Ферзиково столкнулись ВАЗ 21065 и Hyundai Santa Fe.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Жигулей» ехал со стороны Ферзиково, вылетел на встречку и врезался в иномарку.

Пострадали три человека, находившихся в «Хендае». У 59-летней женщины, а также пассажирок 10 и 5 лет ушибы и ссадины.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: происшествие дтп

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