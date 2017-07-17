Два ребёнка пострадали в аварии под Калугой

Днём в воскресенье, 16 июля, на дороге между Калугой и Ферзиково столкнулись ВАЗ 21065 и Hyundai Santa Fe.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Жигулей» ехал со стороны Ферзиково, вылетел на встречку и врезался в иномарку.

Пострадали три человека, находившихся в «Хендае». У 59-летней женщины, а также пассажирок 10 и 5 лет ушибы и ссадины.

Фото: УГИБДД по Калужской области.