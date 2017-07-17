22-летний мотоциклист врезался в «Фольксваген»

Вечером 14 июля на трассе А130 22-летний мотоциклист на «Кавасаки» врезался в «Фольксваген».
По предварительным данным ГИБДД, водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и допустил столкновение с легковушкой, которая на перекрёстке поворачивала налево.
С места аварии пострадавшего увезли в больницу с ушибом грудной клетки, переломами ребер, плеча и бедра.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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