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22-летний мотоциклист врезался в «Фольксваген»

17.07.2017 14:07 1 530 Дмитрий Ивьев
22-летний мотоциклист врезался в «Фольксваген»

Вечером 14 июля на трассе А130 22-летний мотоциклист на «Кавасаки» врезался в «Фольксваген».

По предварительным данным ГИБДД, водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и допустил столкновение с легковушкой, которая на перекрёстке поворачивала налево.

С места аварии пострадавшего увезли в больницу с ушибом грудной клетки, переломами ребер, плеча и бедра.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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