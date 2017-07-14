Городушки в Перемышле: парень и девушка осквернили иконы в храме

13 июля в «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Dobrodetel разместил публикацию «По улицам Перемышля прошли вандалы».

- Уважаемая редакция, просим прояснить, найдены ли вандалы, которые прошли по улицам села Перемышль в ночь с 11 на 12 июля 2017 года, - пишет читатель. – В эту ночь в Перемышле закрасили иконы в церкви краской, подожгли дом, перевернули мусорные баки, побили стекла.

За комментариями мы обратились в УМВД по Калужской области. Там подтвердили, что данные события имели место. Более того, участковый уполномоченный и сотрудники уголовного розыска уже установили личности хулиганов. В совершении акта вандализма подозреваются 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка – оба живут в Перемышле.

- Подозреваемые в ночь с 11 на 12 июля проникли в храм через открытое окно, откуда похитили церковные свечи, а также нанесли изображение пентаграммы и надписи на предметы культа, - прокомментировали нам в пресс-службе полиции в пятницу, 14 июля. – И молодой человек, и девушка дали признательные показания. Однако внятно объяснить мотивы своего поступка они не могут.

Есть основания полагать, что подозреваемых на их поступок сподвигла старинная русская забава – городушки – которые приходятся как раз на ночь с 11-го на 12-е. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Сейчас по нему проводится дознание. Хулиганы могут оказаться за решёткой на срок до трёх лет.

Сведениями о том, что фигуранты уголовного дела подожгли ещё и дом, в полиции не располагают.