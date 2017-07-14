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77 опасных боеприпасов нашли в лесу

14.07.2017 10:29 0 12 Дмитрий Ивьев
77 опасных боеприпасов нашли в лесу

На днях в Барятинском районе в 1,5 километра от деревни Цветовка обнаружен схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, там находились артиллерийские снаряды, мины и гранаты. Всего 77 штук.

Специалисты группы разминирования уничтожили находку на месте обнаружения.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие мчс

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