77 опасных боеприпасов нашли в лесу

На днях в Барятинском районе в 1,5 километра от деревни Цветовка обнаружен схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, там находились артиллерийские снаряды, мины и гранаты. Всего 77 штук.
Специалисты группы разминирования уничтожили находку на месте обнаружения.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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