Пенсионерка сломала рёбра в троллейбусе

Днём в четверг, 13 июля, на улице Кирова в Калуге в районе сквера Медсестёр в троллейбусе 18-го маршрута упала 78-летняя женщина.

С места ДТП её отвезли в областную больницу. У пенсионерки сломаны рёбра.

Фото: УГИБДД по Калужской области.