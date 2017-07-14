Пенсионерка сломала рёбра в троллейбусе

Днём в четверг, 13 июля, на улице Кирова в Калуге в районе сквера Медсестёр в троллейбусе 18-го маршрута упала 78-летняя женщина.
С места ДТП её отвезли в областную больницу. У пенсионерки сломаны рёбра.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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