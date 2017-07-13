Женщина неудачно растопила печь и чуть не сгорела на даче

В ночь на четверг, 13 июля, загорелся дачный дом в деревне Якшуново в Дзержинском районе. Здание сгорело полностью.
Из-за пожара пострадала хозяйка дома — 79-летняя пенсионерка. У бабушки ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.
По версии пожарных, дом загорелся из-за неправильного обращения с печкой. По-видимому, в прохладную ночь женщина решила прогреть жилье, и в результате произошёл пожар.
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