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Женщина неудачно растопила печь и чуть не сгорела на даче

13.07.2017 14:02 1 573 Алёна Павлова
Женщина неудачно растопила печь и чуть не сгорела на даче

В ночь на четверг, 13 июля, загорелся дачный дом в деревне Якшуново в Дзержинском районе. Здание сгорело полностью.

Из-за пожара пострадала хозяйка дома — 79-летняя пенсионерка. У бабушки ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.

По версии пожарных, дом загорелся из-за неправильного обращения с печкой. По-видимому, в прохладную ночь женщина решила прогреть жилье, и в результате произошёл пожар.


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Тэги: происшествие пожар мчс

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