Женщина неудачно растопила печь и чуть не сгорела на даче

В ночь на четверг, 13 июля, загорелся дачный дом в деревне Якшуново в Дзержинском районе. Здание сгорело полностью.

Из-за пожара пострадала хозяйка дома — 79-летняя пенсионерка. У бабушки ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.

По версии пожарных, дом загорелся из-за неправильного обращения с печкой. По-видимому, в прохладную ночь женщина решила прогреть жилье, и в результате произошёл пожар.